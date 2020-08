Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Microsoft Flight Simulator causou um grande impacto desde o seu lançamento, à medida que as pessoas começaram a perceber como é libertador poder explorar literalmente todo o planeta.

Se você também tem um PC para jogos de alta qualidade, a fidelidade visual que pode encontrar em todo o mundo às vezes é de cair o queixo. Claro, igualmente impressionante é a tecnologia inteligente que Asobo está usando para interpretar imagens de satélite em mapas 3D para você sobrevoar. No entanto, essa tecnologia tem seus limites - e sem surpresa, quando algo está um pouco errado, os resultados podem se destacar.

Reunimos alguns dos mais engraçados que vimos até agora, aqui mesmo para sua deleite. Vê-los!

Um estdio do inferno

Esta imagem do que deveria ser um enorme estádio de futebol em Jacksonville, Flórida, é um ótimo exemplo de onde o Flight Simulator pode cair.

Em vez disso, o que foi criado tem que ser um dos blocos de apartamentos de aparência mais claustrofóbica que já vimos conceituados em qualquer lugar.

Chemtrails

Não temos certeza do que exatamente aconteceu aqui, mas ao que parece uma imagem de satélite pegou um plano abaixo dela, sobreposto na paisagem.

O Flight Simulator, compreensivelmente, não tem a menor ideia do que está acontecendo, resultando nessa estranheza.

Essas rvores no esto certas

As pessoas notaram que, embora muitas florestas e vegetação pareçam incríveis vistas do ar, as palmeiras parecem ser um ponto cego para o Flight Simulator.

Isso explica as colunas sinistras que parecem tê-las substituído em lugares como a Califórnia, matando um pouco a vibração de praia que eles normalmente inspiram.

um monumento, tudo bem

Qualquer pessoa que já esteve em Washington DC provavelmente já visitou o Monumento a Washington, um marco mundialmente famoso que pode ser visto de longas distâncias ao redor da cidade.

O que eles provavelmente não viram foi este bloco de escritórios estreito e bizarro que substituiu a coluna no jogo desse jogador. Não tem exatamente o mesmo impacto, hein?

Dificilmente palacial

Da mesma forma, viajar para Londres na esperança de ver os pontos turísticos e fazer um sobrevoo pelo Palácio de Buckingham também não funciona no jogo.

Aqui, o Flight Simulator não tem certeza de que tipo de construção é o Palace, então ele é jogado pelo seguro e foi para ... um bloco de escritórios. Para ser justo, tem uma localização e tanto.

Agourento ao extremo

Este se tornou viral em todo o mundo, com razão - uma lista errada de um bloco de escritórios como tendo 212 andares em vez de 2 levou a esta coluna absolutamente aterrorizante em Melbourne.

É fisicamente absurdo e vagamente ameaçador, e honestamente não nos cansa disso.

Um trabalho de estacionamento

Qualquer pessoa que já experimentou o tutorial de pouso no Flight Simulator sabe que voar é mais fácil do que retornar à Terra.

Esta imagem pode ser o resultado de um erro do usuário, não do jogo falhar, mas ainda amamos a maneira como ela mostra algo que simplesmente não aconteceria na vida real - um jogador empurra sua aterrissagem e simplesmente rola de vergonha.

Sentido de escala

Os trechos gelados que ocupam (diminuindo de forma deprimente) partes de nosso planeta são aparentemente outro lugar onde as habilidades de interpretação do Flight Simulator podem atingir alguns obstáculos.

Este usuário encontrou uma plataforma de gelo bizarra durante um vôo de longa distância que realmente é difícil de computar até que você veja o quão minúsculo seu jato está alinhado contra ela.

Groenlndia parece engraado

Vamos levantar as mãos e dizer que nunca estivemos na Groenlândia, mas mesmo assim temos certeza de que algo estranho está acontecendo aqui.

Essas piscinas montanhosas enormes e elevadas são o resultado claro de algumas imagens de satélite que confundem o Flight Simulator, coitadinho.

Muito espiritual

Por Asobo ter se esforçado para modelar cuidadosamente uma série de marcos famosos ao redor do mundo, onde quer que você vá a algum lugar realmente famoso que não foi modelado, pode ser um choque.

Veja o caso de Stonehenge, por exemplo, que, como mostra este usuário, de repente parece sem graça.

Roma ficaria orgulhosa

As arenas romanas são algumas das ruínas mais impressionantes de civilizações mais antigas em qualquer lugar da Terra, com seus belos designs sobrevivendo em lugares como Nimes, até mesmo fora da Itália.

Exceto se você visitar o Flight Simulator, é claro, onde o quadrado que esta arena ocupa foi substituído por um donut gigante de concreto.

Costura de satlite

Como qualquer pessoa que já tentou navegar por um longo tempo no Google Maps sabe, as imagens de satélite não são todas tiradas no mesmo dia, obviamente.

Portanto, às vezes haverá momentos em que você encontrará junções óbvias entre duas imagens, com base na iluminação, e essa lógica se traduzirá no Flight Simulator. Aqui está um exemplo que um usuário encontrou.

Monumental no

Você pode não ter ouvido falar dela, mas a Estátua da Unidade da Índia é a estátua mais alta em qualquer lugar do mundo, uma visão magestosa que domina sua paisagem.

Exceto, é claro, no Flight Simulator, onde é algo mais próximo de um pedestal sem uma estátua digna de nota. Infelizmente, ele não passou pela interpretação do jogo, então não tem o impacto de sua contraparte do mundo real.

Alguma coisa no est certa

Mesmo se você não estiver visitando lugares extremamente famosos e os achando mal modelados, você verá a falha estranha apenas nas lacunas entre as cidades.

Como esses arbustos e árvores estranhamente malformados, que parecem o resultado dos esforços de construção de alguma civilização alienígena.

Culturalmente importante

Ainda assim, ainda há algo triste em visitar algum lugar como o Pagode Shwedagon de Yangon, que podemos dizer pela experiência é inspirador, ter visitado pessoalmente e encontrar um conjunto estranho de edifícios.

Esperamos ver como os pacotes de dados feitos pelo usuário podem consertar alguns desses espaços em branco.

Offputting

Às vezes, você se depara com algo que parece ser um erro adequado, como esta ponte que é totalmente estranha em como foi criada.

É como um arco com um papel de parede colado nele, completo com caminhões cruzando e a água atrás dele.

Talvez nossas imagens favoritas dos erros do Flight Simulator sejam aquelas como esta, que justapõem seu brilho com suas limitações.

À esquerda, uma recriação deslumbrante da Sydney Opera House, completamente perfeita. À direita, uma ponte baixa que não se parece em nada com a icônica Sydney Harbour Bridge. Ei, você não pode ter tudo!

