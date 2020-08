Como fazer capturas de tela no Microsoft Flight Simulator

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Microsoft Flight Simulator é um belo jogo se você tiver uma máquina robusta para rodá-lo em configurações ultra-altas. Os planos e os ambientes circundantes são magníficos.

Se você voou para o céu e deseja tirar algumas fotos dos seus destinos, existem algumas maneiras diferentes de fazer isso, embora não seja tão simples quanto você possa imaginar. Temos dicas para ajudá-lo em seu caminho para fotos incríveis.

Como padrão, sua visão do mundo vem da cabine do avião. Não é o melhor lugar para fazer capturas de tela ao seu redor.

Uma visão externa da nave geralmente oferece não apenas uma visão bacana de seu avião maravilhosamente renderizado, mas também as vistas locais.

Clique em escape e vá para as opções gerais. Abaixo, você verá uma opção para "seleção de câmera":

Mude isso selecionando a câmera de perseguição e você verá atrás de seu avião.

Você também pode ver olhar para a esquerda e para a direita desta posição, como faria normalmente na cabine do piloto, e isso por si só pode proporcionar belas vistas do seu avião, especialmente ao inclinar ou virar para longe ou em direção a algo.

O próximo problema é o HUD.

Com a câmera chase ligada, você verá do lado de fora do avião, mas uma visão de seus instrumentos vem com você na forma de heads up display (HUD).

Ótimo para voar, não tão bom para apreciar a vista. De volta às opções gerais, novamente nas configurações da câmera, há uma opção para ligar e desligar o "display heads-up do instrumento". Defina como desligado.

A alternativa para isso é usar a câmera de vitrine ou a câmera drone. Você pode fazer isso pressionando o botão INS (inserir) no teclado. Como alternativa, clique no pequeno ícone na parte superior central da tela para abrir o menu de atalho e, em seguida, clique no ícone da câmera.

Nesse menu, você tem a opção de mostruário e pode alterar várias opções diferentes para o drone. Isso resulta em ótimas capturas de tela, mas esteja avisado que também é complicado voar com a câmera neste modo, a menos que você ative o piloto automático.

Outro problema que você pode encontrar são os pontos de interesse que aparecem em sua tela. Eles são úteis se você está tentando encontrar pontos de beleza locais para voar, mas não tão bons para suas imagens finais.

Felizmente, você também pode ativar e desativar esses marcadores. Embora seja recomendável esperar até encontrar e estar perto do local que deseja fotografar.

No menu de opções, clique em "assistência", onde você encontrará uma seção chamada "auxílios à navegação" - desligue-os. Descobrimos que, no mínimo, desligar os marcadores de POI é muito útil para obter boas capturas de tela.

Infelizmente, não existe uma maneira fácil e óbvia de fazer capturas de tela no Microsoft Flight Simulator, mas existem várias maneiras diferentes de fazer isso.

Se você estiver jogando via Steam, por exemplo, você pode simplesmente usar o botão de captura de tela e, quando terminar, será solicitado a salvá-los e enviá-los.

Caso contrário, existem outras opções.

Se você tiver uma placa de vídeo Nvidia, a técnica mais fácil para fazer capturas de tela é usá-la para ativar o modo de foto. Certifique-se de instalar os drivers Nvidia mais recentes antes de começar para garantir que o modo de foto funcione quando você carregar o jogo.

Você também precisará do Geforce Experience instalado e a sobreposição do jogo ativada. Inicie o aplicativo e você verá uma opção para fazer isso e você pode acessá-lo pressionando ALT + Z para ativar a sobreposição.

Quando estiver no jogo, você pode pressionar ALT + F1 para capturar a tela ou ALT + F2 para ativar o modo de foto. O modo de foto é o mais fácil de usar desses dois e permite que você ajuste as configurações e simplesmente clique em "snap" para fazer capturas de tela. A melhor parte é que você pode mantê-lo aberto quando estiver voando e apenas pressionar o botão de pressão para tirar mais fotos sem que essa sobreposição apareça na imagem final.

Você precisará de várias mãos para fazê-lo sem travar, por isso é necessário um pouco de masterização.

Quando terminar, você pode pressionar ALT + Z novamente e você verá o ícone da galeria no lado direito. Clique nele e você pode abrir a pasta onde as imagens são armazenadas no seu PC.

Existem outras opções de captura de tela no Microsoft Flight Simulator também. Na maioria das vezes, eles apenas capturam uma imagem e a copiam para a área de transferência, então você precisará colá-la em algum lugar e salvá-la.

Pressione PrtScn ou PrtSc no teclado para capturar sua visão. Em seguida, cole no MSPaint ou similar e salve.

Pressione a tecla Windows e o botão Imprimir tela ao mesmo tempo - isso captura e salva toda a tela como PNG e a armazena em C: \ Usuários \ <usuário> \ Imagens \ Capturas de tela. Esteja ciente de que se você usar várias telas, isso irá capturar todas elas.

Use a ferramenta Snip & Sketch - este é um aplicativo gratuito que você pode usar para capturar telas facilmente. Já escrevemos antes sobre como usá-lo e é nossa maneira favorita de fazer capturas de tela.

Barra de jogos do Windows - outra opção é a barra de jogos do Windows. Isso é semelhante ao GeForce Experience. Pressione a tecla Windows e G juntos para abrir a sobreposição e pressione o botão de captura de tela.

