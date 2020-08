Minecraft: Education Edition chega ao Chromebook com novos recursos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Minecraft, de propriedade da Microsoft, anunciou que a versão educacional de seu jogo homônimo chegou para os Chromebooks.

Minecraft: Education Edition foi lançado em 2016 e é, como você deve ter adivinhado, projetado especificamente para a educação. Ele contém recursos que tornam o Minecraft mais acessível e eficaz em um ambiente de sala de aula, ao contrário das outras edições do jogo. Até agora, ele não era compatível com o Chrome OS.

"Temos o prazer de anunciar que Minecraft: Education Edition finalmente chegou à plataforma Chromebook! Somos uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos que promove a criatividade, a colaboração e a solução de problemas em um ambiente digital imersivo. É nossa missão construa um mundo melhor com o poder do jogo e agradecemos seu interesse! "- Minecraft

O Minecraft disse que o novo lançamento do Chrome OS do Minecraft: Education Edition oferece suporte ao jogo multiplataforma em dispositivos Windows, iPad e Mac, para que os alunos possam interagir uns com os outros no jogo, independentemente do hardware. O jogo também está adicionando 11 novas lições STEM e um novo mundo que ajuda os alunos a aprender sobre as abelhas e a polinização. Uma biblioteca de plano de aula atualizada e habilidades de aprendizagem marcadas também estão incluídas na atualização mais recente.

As escolas que desejam usar o Minecraft: Education Edition em suas salas de aula não precisarão ajustar sua assinatura; a versão do Chrome OS do Minecraft: Education Edition foi adicionada às licenças A3 e A5 do Microsoft 365 for Education. Além disso, Chromebooks, iPads e dispositivos Windows receberão automaticamente a versão mais recente do Minecraft: Education Edition e todos os seus novos recursos, mas os usuários do Mac precisarão fazer o download manualmente.

Maggie Tillman