Apesar dos relatos sobre a escassez de console do Xbox One X e do Xbox One S All-Digital Edition em toda a pandemia, a Microsoft anunciou que está puxando o plugue dos dois kits. A decisão não é tão inesperada, no entanto, dado que uma nova geração de consoles Xbox está no horizonte.

"À medida que avançamos no futuro com o Xbox Series X, estamos dando o passo natural de interromper a produção no Xbox One X e no Xbox One S All-Digital Edition", disse a empresa com sede em Redmond à mídia, incluindo The Verge , em um comunicado. "O Xbox One S continuará sendo fabricado e vendido globalmente."

A Microsoft observou que os jogadores podem consultar seus revendedores locais para obter mais informações sobre a disponibilidade do hardware do Xbox One.

A Microsoft lançou o Xbox One X no final de 2017. O Xbox One S All-Digital Edition, uma edição sem disco do console, foi lançado em abril do ano passado.

Enquanto isso, o Xbox Series X está programado para ser lançado no final de 2020, e há rumores de que a Microsoft esteja desenvolvendo um console Xbox Series S separado (com uma possível revelação em junho). Presumivelmente, sucederia o Xbox One X e o One S All-Digital Edition. Pode até oferecer jogos 1080p / 1440p.

Para mais informações sobre o próximo Xbox Series X, consulte nosso guia aqui . Também temos essa comparação especulativa do Xbox Series S.