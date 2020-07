O Halo 3 já está disponível para jogar no PC via Steam, Microsoft Store e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No ano passado, recebemos a notícia de que Halo: The Master Chief Collection estava chegando ao PC e que cada parcela do jogo seguiria.

Agora, o Halo 3 foi lançado, após as chegadas de PC de Halo: Combat Evolved e Halo 2. O Halo 3 aparentemente foi lançado antes do esperado, o que é uma boa notícia para os fãs de Halo no PC. Também foi recebido com uma recepção positiva também.

Como parte da The Master Chief Collection , o Halo 3 foi otimizado para PC com visuais 4K aprimorados, desempenho acima de 60 FPS, suporte widescreen, atalhos de teclado personalizáveis e muito mais.

A versão para PC do Halo 3 apresenta as 11 missões clássicas do jogo original do console, além de 24 mapas para vários jogadores.

O Halo 3 já está disponível para os proprietários da The Masterchief Collection, mas também está disponível para compra separadamente na Microsoft Store .

Se você pagar pelo Xbox Games Pass para PC , também poderá fazer o mesmo.

Juntamente com o lançamento do Halo 3 no PC, várias correções e melhorias também foram lançadas nos outros jogos incluídos na coleção.