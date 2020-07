Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft confirmou a data de lançamento do aguardado lançamento da série Flight Simulator, que será lançada em 18 de agosto para PC.

Próximos jogos para PC: Os melhores jogos novos para se esperar

Ele divulgou o trailer acima, o que é impressionante, e também confirmou que o jogo fará parte de seu serviço de assinatura, o Xbox Games Pass para PC, o que significa que os membros o receberão gratuitamente após o lançamento.

Dito isto, também existem três versões do jogo a serem consideradas. A edição padrão de £ 60 / $ 60 virá com 20 aviões e 30 aeroportos, enquanto a edição de £ 80 / $ 90 Deluxe eleva essas contagens para 25 e 35 respectivamente, e a edição Premium de £ 110 / $ 120 Premium em 30 aviões e 40 aeroportos. Os membros do Game Pass receberão a edição padrão, escusado será dizer.

Dado que cada edição custa £ 20 / $ 30 a mais do que a anterior, é uma caminhada bastante íngreme para obter o pacote completo, é justo dizer, embora as imagens e fotos que a Microsoft compartilhou até agora deixem claro que isso pode ser um problema especial jogos.

Se você não gosta muito de sua mecânica de vôo e quer apenas ver algumas paisagens serenas, a edição padrão provavelmente será mais do que suficiente. Aguarda-se uma recriação surpreendente do mundo, com terreno, flora e fauna realistas, tudo a ser visto do céu.

O novo ciclo diurno e o clima dinâmico parecem bastante impressionantes, e as seções do trailer em 4K parecem praticamente realistas, então será interessante ver como o visual é escalado para se adequar a diferentes configurações de PC.

Com o jogo chegando ao Game Pass, ele poderia se beneficiar de um estágio mais amplo do que apenas o mercado de entusiastas, por isso será interessante ver como ele será recebido no próximo mês.

squirrel_widget_158169