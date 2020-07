Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O mundo das aquisições corporativas pode ser um pouco obscuro e confuso na melhor das hipóteses, mas às vezes a melhor maneira de entendê-lo é observando o que realmente está sendo comprado.

A AT&T, gigante das telecomunicações, tem procurado vender o ativo considerável da Warner Bros. Interactive Entertainment por cerca de £ 3,1 bilhões; o braço de jogos da Warner, possui algumas grandes franquias de jogos e os direitos de algumas gemas ainda não exploradas.

Embora ninguém esteja esperando um processo rápido, parece que a Microsoft manifestou interesse firme na compra, de acordo com um relatório da TheInformation . Essa seria uma jogada interessante e francamente inteligente da gigante dos consoles, que há muito olha com inveja os exclusivos que a Sony conseguiu reunir.

A principal jóia da coroa da Warner até agora tem sido o grande sucesso que é a série Arkham de jogos do Batman, começando com Arkham Asylum e levando até Arkham Knight. Isso vem na forma do desenvolvedor Rocksteady, de propriedade da Warner.

Também estão no pacote a Netherrealm e a TT Games, que compõem a série Mortal Kombat e os jogos Lego, respectivamente, Monolith, que obteve sucesso com seus jogos Shadow of Mordor e Avalanche, que segundo rumores estão em desenvolvimento no primeiro jogo AAA definido em o universo Harry Potter por algum tempo.

Entre Batman, Harry Potter, Senhor dos Anéis e Lego, você tem um monte de franquias de maior sucesso, todas sob o mesmo guarda-chuva.

Se esse pacote pudesse ser parcialmente convertido em franquias exclusivas, marcaria um sério aumento no empate do Xbox Series X da Microsoft em comparação ao PlayStation 5 .

O tempo dirá se algum acordo será concretizado, ou se outras empresas podem tentar sequestrá-lo, mas isso pode ser empolgante para os fãs do ecossistema Xbox ficarem de olho.