Há evidências de existência de um segundo Xbox de última geração - o Xbox Series S?

Surgiu um novo documento da Microsoft que aponta para a existência de mais de uma nova geração do Microsoft Xbox.

Sabemos que o Xbox Series X será o mais lucrativo, mas parece haver espaço para um console de especificação mais baixa que substituirá o Xbox One S. Portanto, provavelmente será Full HD, 1440p ou 4K capaz em vez de 8K, por exemplo.

Há duas escolas de pensamento sobre isso - primeiro: simplesmente haverá um Xbox Series X All Digital Edition sem uma unidade de disco (como os dois consoles do PlayStation 5) ou que haverá um Xbox Series S mais acessível, com alguma geração de próxima geração. inteligência.

Essa informação vazada parece apontar para o último e a mudança pode ser fundamental na guerra de console da próxima geração, quando esperamos que o PS5 e a Série X atinjam algo em torno da marca de US $ 500 / £ 500. Se a Série S puder atingir menos de US $ 300 / £ 300, isso provavelmente seria uma opção muito popular.

Sempre havia dois nomes de código associados ao Projeto Scarlett (como o Xbox de última geração era conhecido) Anaconda e Lockhart. A imagem de um Anaconda é marcada na placa principal do Xbox Series X, por isso esperamos que Lockhart se revele como este segundo console.

O documento detalha um modo Lockhard para o kit de desenvolvedor do Xbox Series X. Então, basicamente, o mesmo kit pode ser usado para os dois consoles, mas diminui o desempenho do Lockhart.

O Verge relata que esse modo representa 7,5 GB de RAM utilizável (em vez de 13,5 GB na Série X) e cerca de 4 teraflops de desempenho da GPU (versus 12, o que pode ser um grande sucesso). Há também uma velocidade de clock da CPU reduzida.