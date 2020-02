Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft está expandindo o Project xCloud para iOS, lançando uma versão beta ou visualização limitada do serviço por meio do serviço TestFlight da Apple.

Portanto, o Project xCloud é agora um dos únicos serviços de streaming de jogos em nuvem disponíveis para usuários do iOS, já que o Stadia do Google e o GeForce Now da Nvidia ainda não estão totalmente disponíveis para os dispositivos Apple. Embora exista o aplicativo Steam Link da Valve, que transmite principalmente jogos do seu PC doméstico, além de serviços como Remotr e Rainway, esses não são serviços de streaming de jogos baseados em nuvem com um catálogo de títulos.

A nova versão beta da Microsoft permite que um grupo seleto de usuários de iPhone e iPad teste o serviço Project xCloud . No entanto, para cumprir as políticas da App Store, a Microsoft disse que sua "experiência de visualização no iOS pode parecer diferente para quem está testando no Android". As limitações da política da Apple não foram divulgadas, embora a Microsoft tenha confirmado que apenas um jogo está disponível.

A visualização também é exclusiva para o Project xCloud. O recurso Xbox Game Streaming da Microsoft , que transmite jogos de um console Xbox, não está incluído na visualização do Project xCloud for iOS.

A Microsoft disse que está convidando 10.000 testadores para experimentar a visualização do Project xCloud para iPhone e iPad. Está disponível apenas nos EUA, Reino Unido e Canadá.

Uma conta da Microsoft associada ao seu gamertag do Xbox. Um iPhone ou iPad executando o iOS 13.0 ou superior (deve suportar o Bluetooth versão 4.0). Um Xbox One Wireless Controller habilitado para Bluetooth. Acesso a uma conexão Wi-Fi (5 Ghz) ou dados (deve suportar largura de banda de 10 Mbps). Opcional: Um controlador de terceiros montado para jogadores baseados em telefone.

Aqueles que são aceitos na versão beta podem não ser capazes de participar por toda a duração. "Para fins de teste, talvez seja necessário alternar entre os registrantes para melhor utilizar o público de testes disponível", explicou a Microsoft .

Você precisa receber um convite para o Project xCloud for iOS beta. Isso aparecerá na sua caixa de entrada de e-mail. Para se qualificar para receber este convite, primeiro registre -se neste link da Microsoft e selecione "iOS" como seu dispositivo. Se você já fez isso, mas para o Android, precisará fazê-lo novamente para iOS.

Abra este link do Project xCloud. Registre-se no Project xCloud (visualização). Selecione iOS no menu suspenso "Marca de dispositivo móvel". Você poderá receber um email do TestFlight for Xbox Game Streaming (Preview). Abra este email no seu dispositivo iOS. Ele contém um link para baixar o TestFlight. Siga as etapas de instalação do TestFlight. No aplicativo TestFlight, instale o aplicativo Xbox Game Streaming (Preview). Entre no aplicativo Xbox Game Streaming (Preview) com sua conta da Microsoft Store.

Abra este link do Project xCloud. Atualize seu registro para o Project xCloud (visualização). Selecione iOS no menu suspenso "Marca de dispositivo móvel". Isso não afeta seu registro do Android. Você ainda pode jogar nesses dispositivos. Você poderá receber um email do TestFlight for Xbox Game Streaming (Preview). Abra este email no seu dispositivo iOS. Ele contém um link para baixar o TestFlight. Siga as etapas de instalação do TestFlight. No aplicativo TestFlight, instale o aplicativo Xbox Game Streaming (Preview). Entre no aplicativo Xbox Game Streaming (Preview) com sua conta da Microsoft Store.

Atualmente, apenas o Halo: The Master Chief Collection está disponível como parte da visualização do Project xCloud for iOS.