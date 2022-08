Imagens do vazamento de jogos na nuvem da Logitech

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Logitech só anunciou que estava trabalhando em um dispositivo portátil centrado em jogos de nuvem há algumas semanas, em parceria com a Tencent, mas já teve alguns de seus trovões roubados.

O leaker Evan Blass, que normalmente relata mais sobre smartphones e outros dispositivos, tem em mãos o que parecem ser imagens de alta resolução do aparelho de mão.

As imagens mostram um dispositivo elegante, branco, que é fino e parece bastante leve em comparação com as opções mais volumosas como o Steam Deck. Isso é apenas sensato, uma vez que ele estará usando a tecnologia das nuvens para alimentar grande parte de seu desempenho gráfico.

O dispositivo portátil parece mais próximo, de fato, do Nintendo Switch Lite, em termos de tamanho e forma, o que é um bom presságio, já que o Switch Lite é um prazer de segurar e usar.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw- Evan Blass (@evleaks) 30 de agosto de 2022

Se o mesmo acontecerá com o handheld da Logitech está naturalmente no ar, uma vez que ainda não foi formalmente revelado e não temos idéia de suas especificações.

Em algumas imagens da Blass, você pode ver uma IU de aparência bastante limpa que provavelmente é baseada no Android, dada a posição proeminente da loja Google Play dentro dela.

Esses vislumbres de interface também procuram confirmar algumas das principais opções de transmissão de jogos, incluindo Xbox, Nvidia GeForce Now e Steam, de modo que a compatibilidade também poderia ser ampla e tranquilizadora.

Este vazamento coloca a bola firmemente de volta na quadra da Logitech e Tencent - esperaríamos que não demore muito até que o dispositivo seja completamente revelado e detalhado, especialmente porque aparentemente podemos esperar que ele saia este ano.

Escrito por Max Freeman-Mills.