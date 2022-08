Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Logitech está preparada para se tornar a mais recente entrada no mercado de jogos portáteis, depois de anunciar que está trabalhando em uma máquina de jogos em nuvem portátil, em colaboração com a Tencent Games.

O dispositivo não será um competidor direto para os gostos do Steam Deck ou do Nintendo Switch, uma vez que visa diretamente os jogos na nuvem em vez do processamento no dispositivo.

Isso significa que sua compatibilidade será fundamental, e a Logitech confirmou que trabalhará pelo menos com o Xbox Cloud Gaming e o Nvidia GeForce Now quando for lançado no final deste ano.

Essa data de lançamento é um pouco surpreendente, já que estamos agora em agosto e a Logitech está apenas anunciando, sem nenhuma imagem ou detalhe real sobre o hardware.

No entanto, a Logitech colocou um website onde você pode se inscrever para receber atualizações sobre o dispositivo assim que elas forem lançadas.

Por enquanto, parece ser chamado simplesmente de Logitech G Gaming Handheld, que imaginamos que esteja sujeito a mudanças e um nome mais próximo ao final da linha.

Esperamos aprender muito mais sobre o dispositivo nos próximos meses se ele for realmente lançado este ano, então não deixe de ficar atento para obter mais detalhes.

Escrito por Max Freeman-Mills.