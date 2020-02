Herman Miller fez uma cadeira ergonômica para jogos com a Logitech G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A empresa de móveis de luxo Herman Miller está se unindo à marca de jogos da Logitech , Logitech G , para criar uma nova linha de móveis ergonômicos para os jogadores. Eles são apenas. anunciando o plano agora, mas eles pretendem iniciar totalmente as coisas com uma nova cadeira de jogo que deve chegar nesta primavera.

"Como esportes tradicionais, atletas de esports e streamers profissionais precisam do equipamento certo para ter o melhor desempenho por longos períodos", anunciaram as duas empresas . "Além das preocupações de longo prazo com a saúde, os atletas de e-sports também podem experimentar uma perda de foco e um declínio no desempenho geral devido ao desconforto. As soluções no mercado hoje não estão atendendo a essas preocupações".

Ambas as empresas sugeriram que as atuais cadeiras de jogos se concentrem na estética, em vez de "design ergonômico comprovado por pesquisas". Eles até disseram que esses produtos podem "causar mais mal do que bem". Para ajudar a evitar essas armadilhas, Herman Miller e Logitech G estão conversando com equipes de e-sports como Complexity Gaming, TSM, NaVi e outras, com o objetivo de incorporar seus comentários nos produtos.

A Herman Miller é mais conhecida por sua Eames Lounge Chair, embora tenha várias outras cadeiras com a melhor classificação, amadas pelos jogadores. "Estamos entusiasmados por combinar nossa abordagem ergonômica e orientada à pesquisa com a excelência em tecnologia e inovação da Logitech G", disse Tim Straker, CMO da Herman Miller. "Vamos desenvolver soluções de alta qualidade que forneçam aos jogadores e esports o máximo suporte e conforto."

Nenhum outro detalhe foi anunciado neste momento. Mas é seguro assumir que o que a dupla criar será de alto nível e caro para iniciar.