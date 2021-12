Google Stadia agora em TVs LG

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A plataforma de jogos em nuvem do Google, Stadia , já está disponível nas TVs LG.

Proprietários de aparelhos LG rodando em webOS 5.0 e superior podem baixar o aplicativo Stadia da LG Content store, conectar um gamepad - um controlador Stadia dedicado ou equivalente de Bluetooth - e jogar jogos AAA na nuvem.

Está disponível em todos os 22 países onde o Stadia opera, incluindo Reino Unido, EUA e Europa Central.

Os jogos do Stadia podem ser comprados diretamente. Você também pode assinar uma conta Stadia Pro, que melhora a qualidade de streaming em até 4K HDR (de HD) e 60 fps. O áudio também é ampliado para som surround 5.1 em estéreo.

Custando £ 8,99 por mês no Reino Unido, $ 9,99 por mês nos EUA e € 9,99 em outros países europeus, o Stadia Pro também oferece acesso a vários jogos gratuitos por mês . Uma vez reivindicados, eles também estarão disponíveis para você, desde que você continue sendo um membro Pro. A lista atual inclui Transformers: Battlegrounds e Wreckfest.

O serviço oferece efetivamente jogos com qualidade de console sem a necessidade do próprio console, e sua inclusão nas TVs LG faz parte de uma implementação mais ampla para dispositivos que não sejam o próprio Chromecast do Google, Android TV ou plataformas móveis.

