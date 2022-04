Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lego dará continuidade a seu conjunto Nintendo Entertainment System (NES) com um baseado na máquina clássica que praticamente iniciou a loucura do console doméstico nos anos 70 - o Atari 2600 (AKA Atari VCS).

Como o conjunto NES, diz-se que ele também vem com uma representação construível de um dos jogos clássicos de cartuchos - neste caso, Pitfall by Activision. E uma versão em Lego do emblemático joystick Atari também deve ser incluída.

Também é reivindicado para ser lançado em agosto de 2022 sob o conjunto número 10306. Isto será através do Lego exclusivamente com uma venda mais ampla a partir de janeiro de 2023.

Ainda não há imagens do Lego Atari (usamos uma imagem do console original acima), embora a Promobricks afirme que ele será mais ou menos como se fosse em medidas.

Ele também afirma que a construção será "articulada" com uma cena de Pitfall dentro do próprio console. Isto será "jogável" através de algum tipo de movimento, um pouco como o jogo Mario que apareceu na tela da TV CRT no set da NES.

O site alemão também revela o preço como 169,99 euros / 199,99 dólares - que esperamos estar em torno de 150 libras esterlinas no Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson.