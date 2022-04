Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego e a Epic Games anunciaram um projeto de parceria para construir uma experiência segura e centrada na família no metaverso.

A experiência digital permitirá que crianças de todas as idades usem ferramentas criativas para construir “oportunidades de brincar” em um “espaço seguro e positivo”.

Ainda não está totalmente claro o que isso envolverá - se oferece a oportunidade de construir mundos no estilo Minecraft a partir de peças virtuais de Lego ou algum tipo de experiência Roblox em que os criadores fazem jogos amigáveis para crianças para outros jogarem. No entanto, o poder combinado de uma das maiores empresas de brinquedos do mundo e do estúdio por trás do Fortnite não deve ser desprezado.

"As crianças gostam de brincar nos mundos físico e digital e se movem perfeitamente entre os dois. Acreditamos que há um enorme potencial para eles desenvolverem habilidades ao longo da vida, como criatividade, colaboração e comunicação em ambos", disse o chefe do Lego Group, Niels B Christiansen.

"Temos a responsabilidade de tornar o jogo digital seguro, inspirador e benéfico para todos e, assim como protegemos os direitos das crianças ao jogo físico seguro por gerações, estamos comprometidos em fazer o mesmo pelo jogo digital.

"Estamos ansiosos para trabalhar com a Epic Games para moldar esse futuro emocionante e divertido".

É provável que demore algum tempo antes de vermos os frutos de seu trabalho. Vamos mantê-lo atualizado.

Escrito por Rik Henderson.