A Lego apresentou um novo conjunto com o tema Mindstorms - o primeiro conjunto de Mindstorms em sete anos - chamado Robot Inventor 5-em-1.

É basicamente um sistema de construção Lego com elementos robóticos e de codificação, que a Lego diz que ajuda a desenvolver habilidades STEM em crianças de todas as idades.

O próximo kit tem instruções para cinco robôs chamados Blast, Charlie, Tricky, Gelo e MVP. Lego disse que Blast é um robô mestre de ação e estóico que dispara ou abre caminho através de obstáculos e agarra. Charlie é um bot ajudante que toca, dança, bateria, entrega presentes e sorri. Tricky é um robô esportivo que joga basquete, boliche, futebol, etc. Gelo é um robô de quatro patas que caminha, evita obstáculos e executa truques.

E o MVP é uma plataforma de veículo modular. "Crie e codifique seu próprio controle remoto e transforme o MVP em um buggy, um guindaste, uma torre de tiro ou até um caminhão de tijolos para pegar os tijolos de Lego deixados pelos outros robôs", explicou Lego.

Você obtém 949 peças no total, incluindo um sensor de cores, sensor de distância, quatro motores e o próprio Hub Inteligente habilitado para Bluetooth da Lego. É descrito como um "dispositivo avançado, porém simples de usar, com seis portas de entrada / saída para conectar uma variedade de sensores e motores".

O aplicativo Mindstorms Robot Inventor gratuito da Lego contém instruções de construção e codificação para cada um desses robôs. Ele suporta código usando uma linguagem de programação de arrastar e soltar, baseada no Scratch e no Python. O aplicativo está disponível para Windows 10, macOS, iOS e Android.

O conjunto 5-em-1 do Robot Inventor custará US $ 359,99 (€ 359,99 / £ 329,99) quando for lançado neste outono.