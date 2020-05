Todos os conjuntos de Lego Super Mario Lego detalhados - incluindo como Mario interage com os tijolos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Lego anunciou em março que produziria conjuntos interativos de Super Mario Lego em conjunto com a Nintendo. E agora anunciou mais detalhes, incluindo o detalhamento dos pacotes Power-Up que acompanharão a série - mais sobre isso em breve.

Você pode pré-encomendar o Super Mario Adventures de US $ 60 / £ 50 de 231 peças e avaliado em 6+ com o Mario Starter Course, que é o principal componente da série, também com Goomba e Bowser Jr.

O conjunto principal apresenta uma figura interativa do Mario - maior que uma minifig - que coleta moedas nos níveis de jogo da vida real que você cria com os componentes Lego à medida que você passa do Start Pipe para o Goal Goal. Obviamente, você pode criar níveis e jogos mais desafiadores à medida que adiciona mais peças.

A figura alimentada por AAA possui telas LCD nos olhos, boca e barriga para exibir uma ampla variedade de reações instantâneas aos movimentos, além de peças de ação. Há também um alto-falante para que você possa ouvir sons - sim, aqueles com os quais você está familiarizado. Para habilitar isso, há um acelerômetro e um giroscópio dentro da figura.

Como seria de esperar, tudo isso é controlado por meio de um novo aplicativo que monitora as pontuações para incentivar a reconstrução, além de haver instruções de construção com maneiras sugeridas de criar e reproduzir. Você também pode compartilhar idéias de nível com os amigos.

"Mario está saltando do mundo digital de consoles de jogos e dispositivos inteligentes, e podemos trazê-lo ao mundo com um novo tipo físico de jogo de Mario", disse Takashi Tezuka, diretor executivo e produtor de jogos da Nintendo.

Para acompanhar o conjunto principal de iniciantes, há também o conjunto de expansão Power Slide da Piranha Plant e o conjunto de expansão Battle Boss da Bowser. Esses também estarão disponíveis no final do ano.

A Lego já anunciou vários outros Power-Up Packs que também estarão disponíveis a partir de 1 de agosto de 2020 por £ 8,99.

Pacote de power-up Fire Mario (71370)

Quando Mario é alimentado com esse traje, ele pode ganhar poder de ataque de fogo - uma nova maneira de atacar inimigos e coletar moedas extras.

Mario Power-Up Pack da hélice (71371)

Os sons da hélice são acionados quando os jogadores vestem Mario com esse traje e o fazem "voar" para tentar ganhar moedas. O traje da hélice permite que Mario suba aos céus, produzindo novos sons enquanto ele voa pelo ar e coleciona moedas. Leve Mario em um vôo cheio de ação e transforme sua sala de estar em um gigantesco nível Lego Super Mario!

Mario Mario Power-Up Pack (71372)

Este traje oferece Mario como habilidades de gato. Vista-o com calças e boné especiais e ele começará a miar e ronronar. Usar este traje confere ao Cat Mario o poder especial de subir obstáculos verticais e coletar moedas. É a maneira perfeita de se divertir ainda mais com os níveis de Lego Super Mario.

Mario Power-Up Pack do construtor (71373)

Quando Mario está vestindo esse traje, os jogadores podem ganhar moedas digitais fazendo com que ele pise com força nos tijolos da LEGO no curso que eles criaram. Quanto mais ele pisa, mais moedas você ganha! É uma maneira brilhante e divertida de se divertir ainda mais com os níveis de Lego Super Mario.

Para brincar com os trajes, os fãs precisarão da figura de Mario incluída no curso Adventures with Mario Starter (71360). Não são necessárias baterias para os Power-Up Packs, basta vestir Mario nos fatos para ligar.

Você pode conferir todos os novos sets deste vídeo, apresentados pelo designer-chefe dos sets, Lead Jonathan Bennink.