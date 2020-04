Primeiro Super Mario Lego define detalhado - incluindo como Mario interage com os tijolos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Enquanto eles já tinham anunciado que estaria produzindo conjuntos interativos Super Mario Lego, Lego e Nintendo anunciaram agora uma pré-encomenda para a série. A má notícia - eles não chegarão em seu posto até 1 de agosto.

Você pode pré-encomendar o 6+ avaliado $60/ £50 231 peça Super Mario Adventures com Mario Starter Course, que é o principal componente da série, também com Goomba e Bowser Jr. Depois, há dois conjuntos de expansão - o mais barato Piranha Plant Power Slide Conjunto de Expansão de Energia e o mais caro Conjunto de Expansão de Battle Boss Castle.

O conjunto principal apresenta uma figura interativa do Mario - maior que uma minifigura - que recolhe moedas em níveis reais de jogo que cria com os componentes Lego à medida que se move do Start Pipe para o Pólo de Objetivo. Você pode, obviamente, criar níveis mais desafiadores e jogos como você adicionar mais tijolos.

A figura alimentada por AAA tem telas de LCD em seus olhos, boca e barriga para exibir uma grande variedade de reações instantâneas ao movimento, bem como tijolos de ação. Há também um alto-falante para que você possa ouvir sons - sim, aqueles com os quais você está familiarizado. Para habilitar isso, há um acelerômetro e giroscópio dentro da figura.

Como você esperaria, tudo isso é controlado através de um novo aplicativo que mantém o controle de pontuações para incentivar a reconstrução, além de não estão construindo instruções com maneiras sugeridas de construir e jogar. Você também pode compartilhar ideias de nível com amigos.

“ Mario está pulando do mundo digital de consolas de jogos e dispositivos inteligentes, e somos capazes de trazê-lo ao mundo com um novo tipo físico de jogo Mario”, disse Takashi Tezuka, Diretor Executivo e Produtor de Jogos da Nintendo.

Você pode conferir os novos conjuntos neste vídeo, apresentado pelo designer chefe dos sets, Lead Jonathan Bennink.