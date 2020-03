Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabíamos que a Lego estava planejando revelar alguns sets de Super Mario e agora temos confirmação - a Lego está dando vida ao mundo de Super Mario no final deste ano. Ya-hoo!

Os conjuntos são um jogo físico em si mesmos e, é claro, sendo Super Mario, você precisa coletar moedas em cada nível. No entanto, também haverá algum tipo de elemento digital no próprio Mario, incorporando telas de LED nos olhos, boca e peito.

As expressões de Mario são acionadas por um sensor que lê cores ou símbolos de vários tijolos e desencadeia uma reação. Então, quando você pisar na cabeça de Goombas, obterá a reação apropriada - incluindo som!

Atualmente, não há informações sobre os conjuntos individuais, mas parece que não haverá minifiguras como os personagens de Super Mario. O vídeo acima mostra o Mario em larga escala e outros personagens.

Takashi Tezuka, diretor executivo da Nintendo, disse: "O novo produto que criamos junto com o Grupo Lego busca combinar dois estilos diferentes de jogo - um onde você constrói livremente o mundo de Mario e o outro onde você joga com Mario no mundo todo. que você criou. "

Achamos que parece muito divertido - e bom para a Nintendo por permitir que seja um jogo independente, sem necessidade de console do Switch. No entanto, não há nenhuma palavra sobre a data exata do lançamento ou quanto você pode esperar pagar por Mario em sua forma de tijolos e vida.