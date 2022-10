Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Silent Hill está finalmente tendo um momento - depois de anos de ser efetivamente uma franquia ignorada, a Konami reavivou-a não apenas com uma única saída nova, mas com um monte de projetos anunciados.

Sabemos que estamos recebendo um remake da próxima geração de Silent Hill 2, mas também estão chegando alguns jogos menores interessantes, incluindo o enigmático Silent Hill: Townfall. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre este intrigante projeto.

Silent Hill: Data de lançamento da Townfall

Ainda não temos notícias sobre a data de lançamento da Townfall - ela foi anunciada e provocada, mas não sabemos mais do que isso no momento.

Até lá, voltamos ao silêncio do rádio para nós - embora alguns sinais possam quebrar a estática de tempos em tempos ... - No Code (@_NoCode) 19 de outubro de 2022

O Tweet acima do desenvolvedor No Code sugere que poderemos ouvir mais nos próximos meses, mas também indica claramente que há um bom tempo antes que o jogo esteja pronto para ser lançado. Nesta fase, qualquer coisa antes do final de 2023 viria como uma grande surpresa.

Silent Hill: Reboque de reboque

Você pode conferir o trailer teaser para Townfall abaixo - prepare-se, porque não é exatamente o trailer mais longo que já vimos.

Por enquanto, esse é o único vislumbre que tivemos do jogo, então não há uma grande quantidade para continuar agora mesmo.

Silent Hill: Plataformas de Townfall

Na verdade, não sabemos a que plataformas a Townfall chegará - o trailer termina sem tal confirmação, o que é raro para um jogo revelado hoje em dia.

Certamente supomos que ele chegará ao PC, baseado em jogos anteriores do desenvolvedor e publicado pela Annapurna Interactive, mas teremos que esperar para ouvir mais notícias para ver se ele também pode chegar a consoles novos ou antigos.

Silent Hill: História de Townfall e jogabilidade

O trailer teaser para Townfall é muito misterioso, apresentando um zoom lento em uma TV retro portátil - não, isso não é um GameBoy.

A TV mostra pequenos vislumbres de coisas difíceis de serem vistas, incluindo pelo menos um momento em que mostra uma rua enevoada que parece diretamente fora de um jogo clássico de Silent Hill, e à medida que o trailer se aproxima de sua conclusão, a imagem fica cada vez mais horripilante, apresentando momentos carnudos e potencial gore.

Há também uma voz-off no trailer, transcrita assim pela Eurogamer - "Por que você está aqui? Aqui para ser castigado... Isso é bom, eu gosto. Acho que fizemos algo tão terrível que estamos presos aqui neste lugar sendo julgados por estas... pessoas".

Isso se encaixa no tema repetido de múltiplos jogos da Silent Hill: que a cidade pode ser uma espécie de purgatório ou mesmo o inferno para aqueles que se encontram nela, punindo-os de maneiras que suas mentes subconscientes sentem que merecem.

É tudo muito enigmático, e também não temos idéia de como o jogo vai realmente jogar, ou em que gênero ele vai se encaixar - tudo isso terá que ficar mais claro quando mais informações sobre o jogo se tornarem públicas no devido tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.