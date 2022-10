Silent Hill Townfall anunciado ao lado de Silent Hill 2 remake

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não contente com o anúncio da refilmagem de Silent Hill 2 que todos esperávamos, a Konami também anunciou agora um novo título em Silent Hill Townfall.

Embora não haja dúvidas de que o remake de Silent Hill 2 foi uma grande notícia a ser lançada pela Konami, a adição de um novo jogo à lista vale sempre a pena prestar atenção. No caso de Silent Hill Townfall, pouco se sabe realmente sobre o que ele terá a oferecer aos jogadores quando chegar a algum ponto não anunciado no futuro.

Quando dizemos que pouco se sabe, não estamos brincando. O teaser do anúncio não inclui nenhuma filmagem do jogo como tal, mas podemos ver alguns flashes do que poderia ser um indicador do que esperar. Sendo este um título de Silent Hill, tudo parece assustador.

O jogo em si está sendo feito pelo traje escocês NoCode com a Annapurna Interactive, encarregada de publicar. O diretor criativo da NoCode, Jon McKellan, diz que é um grande fã da série e tem jogado o título original em uma PlayStation, desde 1999. Isso parece promissor, com a NoCode tendo previamente desenvolvido Stories Untold e Observation.

Quanto a quando podemos esperar aprender mais, isso será um jogo de espera. Foi-nos dito para esperar mais no novo ano, mas isso não nos dá uma indicação clara de quando isso será. Os dedos cruzados não serão muito longos - estamos todos ansiosos por mais.

Escrito por Oliver Haslam.