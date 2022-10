Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Silent Hill está de volta em grande estilo - após anos de silêncio sobre sua série de horrores cultuosos, a Konami fez uma onda de anúncios a respeito de novos projetos no mundo de Silent Hill em outubro de 2022, incluindo o anúncio de um remake do Silent Hill 2.

Este será um dos jogos de horror mais famosos e assustadores de todos os tempos com um olhar e uma sensação totalmente revitalizados, mas a mesma história incrivelmente distorcida e psicologicamente complexa de sempre. Aqui estão todos os detalhes chave que você precisa saber sobre o jogo que está por vir.

Refilmagem do Silent Hill 2: Data de lançamento

Embora tenhamos um trailer bem volumoso para Silent Hill 2 quando foi anunciado em outubro de 2022, uma coisa que não veio com ele foi qualquer forma de data de lançamento.

Isto significa que ainda estamos no escuro sobre quando Silent Hill 2 sairá. Apesar de estar em desenvolvimento há bastante tempo, ainda pensamos que se estivesse chegando um pouco iminentemente, a Konami teria incluído esse detalhe.

Isso nos leva a pensar que o final de 2023 é o mais cedo que Silent Hill 2 poderia se materializar, com 2024 infelizmente uma possibilidade muito real também.

Refilmagem de Silent Hill 2: Trailer

Você pode ver o trailer teaser de Silent Hill 2 aqui mesmo:

A Konami pode tê-lo chamado de teaser (provavelmente porque não contém imagens reais do jogo), mas o trailer é na verdade bastante longo aos três minutos, e contém vislumbres de muitos momentos-chave na história do jogo, assim como alguns inimigos icônicos.

Refilmagem do Silent Hill 2: Plataformas

Silent Hill 2 será uma experiência de próxima geração, mas só estará disponível em um console por pelo menos os primeiros 12 meses em que estiver fora - o PlayStation 5. Isso significa que os gamers no Xbox Series X ou Series S terão que esperar pelo menos um ano para jogá-lo.

No entanto, o jogo também estará indo para o PC no dia do lançamento, portanto não é um verdadeiro exclusivo, e você já pode adicioná-lo à sua Wishlist on Steam, se quiser.

Remodelação do Silent Hill 2: Reportagem

Como Silent Hill 2 está sendo refeita, você pode aprender praticamente tudo o que quiser saber sobre a história que ela contará a partir da leitura (ou mesmo do jogo) da versão original, se você quiser.

Achamos que preferimos evitar qualquer estrago para aqueles que estarão jogando a história pela primeira vez, por isso vamos mantê-la vaga.

Silent Hill 2 o vê jogando como James Sunderland, um viúvo enlutado que recebe uma carta de sua falecida esposa três anos após seu falecimento. Ele lhe pede que visite Silent Hill, uma cidade rural no Maine, onde eles tinham algumas lembranças compartilhadas.

Ele faz exatamente isso, e ao chegar em Silent Hill as coisas rapidamente ficam confusas e distorcidas, com personagens e aparições confusas que atormentam James, juntamente com um lento acerto de contas com seu próprio tormento psicológico.

É uma época bastante angustiante, mas também uma das histórias mais afetuosas que qualquer jogo de terror já contou, e estamos ansiosos para vivê-la sem as barreiras técnicas da velha guarda que o jogo original agora envolve.

Refilmagem do Silent Hill 2: Jogabilidade do jogo

O Silent Hill 2 original era um jogo para terceira pessoa, mas com controles de câmera que eram mais do que um pouco agitados, por causa do hardware e dos controladores em que estava rodando. Isso parece estar pronto para mudar na versão refeita. O desenvolvedor Bloober Team disse que usará uma câmera moderna sobre os ombros na refilmagem, como tantos jogos fizeram desde então.

Isto aparentemente também tem efeitos de repercussão sobre o sistema de combate do jogo, que está sendo completamente reconstruído para trabalhar com esta nova perspectiva.

Silent Hill 2 teve um combate bastante desajeitado e desajeitado, algo que funcionou muito bem com seus temas e sublinhou que James não é um herói de ação, então estaremos interessados em ver se a Bloober Team tem planos para garantir que você não se sinta muito capaz.

O jogo será construído sobre o Unreal Engine 5, e, portanto, embalado em alguns whizzbangs gráficos realmente modernos, e também aproveitará as características únicas do PS5. O som 3D tornará as coisas ainda mais difíceis, enquanto haverá também um monte de feedback tácito em momentos-chave para fazer do controlador outra ferramenta imersiva.

Finalmente, aparentemente não haverá tempos de carregamento quando você estiver jogando o jogo graças à tecnologia SSD - isto foi algo que pontuou o jogo original o tempo todo, por isso será ótimo explorar sem nenhum acerto.

Escrito por Max Freeman-Mills.