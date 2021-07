Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Por eras incontáveis, a batalha foi a mesma todos os anos - FIFA contra PES, os dois maiores jogos de futebol, cada um atraindo seus próprios fãs leais.

Este ano, porém, as coisas estão mudando para sempre. Depois de tirar um ano do lançamento do Pro Evolution Soccer, a Konami acaba de anunciar uma grande mudança para a série.

Ele está sendo renomeado para eFootball, por um lado, e será lançado como um título totalmente gratuito quando for lançado neste outono.

Inicialmente, ele será lançado no PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC, mas também haverá versões completas para iOS e Android no futuro - embora seja menos claro se chegará ao Switch.

A Konami eventualmente espera que todas as plataformas sejam capazes de jogar umas com as outras de forma justa, embora, como o roteiro apresentado abaixo mostra, pode demorar um pouco até que isso seja realmente prático. Essa linha do tempo também levanta a questão interessante de quais times serão realmente jogáveis no jogo além do elenco inicial estabelecido - algo sobre o qual provavelmente aprenderemos mais em breve.

Por enquanto não temos uma data de lançamento pela qual esperar, mas "Early Autumn" não parece muito distante. Esperançosamente, vamos colocar as mãos no jogo em breve, para avaliar o quanto ele será uma ameaça para o governo cada vez mais dominante da FIFA.

Você pode descobrir mais sobre algumas das melhorias de jogabilidade nas quais a Konami está trabalhando visitando o site oficial do jogo, que está instalado e funcionando, mas a mudança para um modelo freemium é a maior mudança vindo do pique.