A Intel fez o GTA V parecer incrivelmente realista com aprendizado de máquina

(Pocket-lint) - O GTA V foi modificado algumas vezes ao longo dos anos desde que foi lançado, mas mesmo os melhores mods não o fazem parecer tão realista quanto o trabalho que a Intel fez com o aprendizado de máquina.

Por meio de um projeto de aprendizado de máquina que está sendo realizado por uma equipe da Intel Labs , o jogo foi revisto visualmente de maneiras realmente impressionantes.

Este projeto, conhecido como "Enhancing Photorealism Enhancement" pegou cenas de Grand Theft Auto e transformou os visuais para torná-los mais realistas e os resultados são surpreendentes.

Como você verá nos clipes e imagens, o trabalho de Stephan R. Richter, Hassan Abu Alhaija e Vladlen Kolten reformulou os visuais com iluminação desbotada mais realista, reflexos convincentes no estilo do mundo real e muito mais.

Para criar esse visual, os pesquisadores usaram conjuntos de dados Cityscapes para treinar uma rede neural e ensiná-la a visões do mundo real como vistas em câmeras montadas em carros. Este treinamento foi então combinado com a lógica do motor do jogo que envia informações sobre a profundidade das coisas que estão sendo vistas pelo usuário e a situação de iluminação para resultar em uma visão convincente.

Você pode descobrir muito mais sobre como isso funciona no documento detalhado . Embora possamos nunca ver esse lançamento como um mod oficial para o jogo, é certamente impressionante ver os resultados desse aprendizado de máquina e o impacto potencial que isso poderia ter no aprimoramento de IA dos jogos no futuro.

Escrito por Adrian Willings.