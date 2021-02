Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A IKEA anunciou uma parceria com a ASUS Republic of Gamers em setembro de 2020, e os frutos dessa equipe estão aparecendo, dentro do prazo.

Como esperado, há uma onda de lançamentos de produtos para clientes na China, antes de um lançamento previsto para os mercados ocidentais por volta de outubro deste ano.

A gama inclui tudo, desde cadeiras de jogos e mesas ajustáveis, o tipo de mobília que você pode esperar, junto com acessórios ainda mais focados em jogos como suportes de fone de ouvido, um anel de luz para streamers, um suporte de CPU com seus próprios rodízios e muito mais.

É uma lista impressionante de opções, mas a parte mais emocionante, como era de se esperar, são os preços, que tendem a baixar. A cadeira de jogos MATCHSPEL, por exemplo, está fixada em ¥ 999,00, o que se converte em cerca de £ 112, um preço inacreditável em comparação com o que alguns no mercado estão pedindo.

Há mesas voltadas especificamente para jogadores que custam ainda menos, e isso antes de você chegar a acessórios como o, que também vêm com etiquetas de preço baixo.

Isso torna a linha uma perspectiva empolgante, visto que sabemos que está planejada uma expansão mais global ainda este ano. Você pode ver toda a linha no site chinês da Ikea aqui , por enquanto, para ter uma noção de como é, embora não saibamos quais produtos exatos darão o salto, ou se todos eles farão.

Escrito por Max Freeman-Mills.