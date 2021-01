Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das coisas mais irritantes sobre o PlayStation 5 e Xbox Series X é que eles são grandes e, embora os consoles possam ficar na horizontal, eles foram feitos para serem verticais. Se você possui um estande caro ou um centro de entretenimento com prateleiras curtas e pouco espaço, isso é muito inconveniente.

Mas a Ikea entende seu dilema. Ela surgiu com uma solução para ajudar aqueles de vocês que foram forçados a comprar um novo gabinete ou suporte para armazenar qualquer um dos consoles.

O varejista fez guias de tamanhos, ou caixas de papelão físicas, que se parecem com o PS5 e o Xbox Series X. Eles parecem ser verdadeiros em escala e têm as medidas exibidas na lateral, tudo com o objetivo de ajudá-lo a determinar facilmente se eles cabem ou sente-se da maneira que preferir. Um usuário do Reddit , que viu as caixas em uma loja, compartilhou uma imagem delas com a seguinte legenda: “Qual unidade de armazenamento de mídia da Ikea será capaz de caber no meu novo console de jogos superdimensionado meme?”

A ideia aqui é que você não precisa trazer seu PS5 ou Xbox Series X real para a Ikea apenas para garantir que eles acompanhem seu novo centro de entretenimento. É um truque de marketing engenhoso, honestamente. Entramos em contato com a Ikea para ver onde o varejista tem esses guias de dimensionamento ou se planeja distribuí-los em todos os lugares.

Escrito por Maggie Tillman.