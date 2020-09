Ikea e Asus são parceiras da ROG para uma nova linha de móveis para jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ikea anunciou uma colaboração com a marca Republic of Gamers (ROG) da Asus para desenvolver uma nova linha de móveis e acessórios para jogos.

Ela afirma que a parceria resultará em "cerca de" 30 produtos a serem lançados primeiro na China a partir de fevereiro de 2021, e em outros mercados a partir de outubro do mesmo ano.

A Ikea e a ROG estão trabalhando juntas para criar móveis que trazem "o conforto da experiência de jogo a um nível mais alto".

Ainda não há indicações do que isso implicará, embora os produtos tenham como foco a ergonomia e a acessibilidade.

Naturalmente, considerando a experiência da marca ROG, isso será de particular interesse para os jogadores de PC, com mesas de jogos e monitores como os alvos mais prováveis.

"A ROG está entusiasmada com a parceria com a Ikea para criar o estilo de vida de jogo definitivo para os jogadores", disse o gerente geral da Asus Gaming Gear, Kris Huang.

"Os jogadores sempre sonharam com um espaço de jogo perfeito que seja confortável e funcional e que permita uma imersão total nos jogos. Junto com a Ikea como especialista em móveis domésticos, prevemos que essa colaboração criará sinergias que capacitarão os jogadores a construir o espaço de jogo que possuem sempre imaginado no conforto de suas próprias casas. "

A Ikea também anunciou recentemente uma colaboração com a Lego, para uma coleção de caixas de armazenamento com jogos do estilo Lego como parte de suas tampas .

Escrito por Rik Henderson.