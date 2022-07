Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Da próxima vez que você se sentar para jogar um jogo de tabuleiro com seus amigos ou família, você pode estar puxando Scrabble para fora. Ao invés disso, você poderia puxar o Wordle para fora.

De acordo com o The New York Times, que comprou o Wordle no início deste ano, o quebra-cabeça online está sendo transformado em um jogo de tabuleiro multiplayer. Está fazendo parceria com a Hasbro para introduzir Wordle: The Party Game no final deste ano. Neste novo jogo físico, Wordle se torna uma atividade em grupo onde um jogador pensa em uma palavra de cinco letras e os outros jogadores têm que adivinhá-la e tentar ser o primeiro. Uma vez que as pessoas tenham adivinhado com marcadores de apagar apagar em pequenos tabuleiros de apagar, a palavra-pensador deslizará sobre as letras corretas, com azulejos amarelos e verdes.

Quando uma rodada terminar, você pode limpar as tábuas e jogar novamente. Hasbro mostra como o jogo funciona no vídeo abaixo.

Adora Wordle? Reúna amigos e familiares para desfrutar do jogo de adivinhação de palavras favorito na vida real com Wordle: O Jogo da Festa! Disponível para pré-encomenda agora em #HasbroPulse! pic.twitter.com/ihgsZj9NpX- Hasbro Pulse (@HasbroPulse) 14 de julho de 2022

Por que o Corsair One i300 pode ser apenas o PC compacto perfeito para jogos Por Pocket-lint International Promotion · 10 Maio 2022 Este PC demonstra que você não precisa de um equipamento enorme para obter um ótimo desempenho enquanto estiver jogando, e nós estamos aqui para

Wordle: O Party Game será lançado na América do Norte em outubro de 2022. Você pode pré-encomendar a partir do site do jogo a partir de 14 de julho de 2022 por $19,99. O jogo será lançado em 1º de outubro de 2022.

Se você preferir se ater aos jogos digitais e quiser experimentar alternativas de Wordle, Pocket-lint arredondou para cima as tomadas bastante interessantes do quebra-cabeças mundial, incluindo uma que só apresenta palavras ruins.

Para saber mais sobre Wordle, o jogo online, e como ele funciona, veja o guia do Pocketlint: O que é Wordle e por que todos estão falando sobre ele?

Escrito por Maggie Tillman.