Nerf revela o Needler de Halo - seu mais novo blaster limitado

(Pocket-lint) - As armas Nerf têm muito a seu favor, mesmo quando são laranja brilhante e típicas, mas há algo inegavelmente divertido em vê-las feitas para se comparar aos clássicos da cultura pop. A última ligação de Nerf é um ótimo exemplo.

É a Needler, uma das armas mais icônicas do Halo, feita em formato de plástico, mas mesmo assim imediatamente reconhecível, e está aberta para pré-encomenda na Hasbro agora. A arma, infelizmente, mas sem surpresa, não atira agulhas de verdade, no entanto.

Ele tem um carregador de 10 dardos e, quando você dispara um dardo, ele apaga um LED que ilumina uma agulha no topo da arma, para replicar o efeito da arma do jogo perdendo seu estoque de agulhas conforme você passa por seu revistas. também, infelizmente, não terá nenhum recurso de homing, sem surpresa.

Ainda assim, é uma boa semelhança, e o blaster aparentemente virá com um código para desbloquear alguns bônus no jogo em Halo Infinite quando o jogo for lançado (provavelmente serão cosméticos de algum tipo).

Você pode pré-encomendar na Nerf agora por US $ 100 , que não é o preço mais barato, mas, novamente, você não tem a chance de comprar algo tão icônico como este. Ele será lançado no início de dezembro, aparentemente.