Niantic está fazendo um jogo AR Transformers

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está procurando construir um jogo de realidade aumentada (AR) em uma plataforma móvel, há um nome que realmente se destaca em termos de experiência - Niantic. O desenvolvedor por trás do Pokémon Go de sucesso global tem mais de um outro jogo de RA ainda fazendo um grande número de usuários.

É sem dúvida por isso que ele conseguiu outra parceria de grande marca, desta vez com a Hasbro, e está trabalhando em um novo jogo dos Transformers com o subtítulo Heavy Metal.

O modelo parece familiar - os jogadores vão andar pelo mundo real usando seus telefones para interagir com o mundo do jogo, juntando-se a um grupo chamado Guardian Network e lutando contra nefastos robôs Decepticon.

A batalha será baseada em turnos e pode ser feita sozinho ou em cooperação com amigos, e tudo se parece muito com Pokémon Go, o que não é ruim, dado o quão popular essa fórmula provou.

O jogo será lançado inicialmente no Japão, mas a Niantic diz que tem como objetivo um lançamento global ainda este ano. Os jogadores interessados podem se pré-registrar para saber mais sobre o jogo quando estiver mais perto do lançamento em sua parte do mundo, visitando o site oficial, aqui .

Até que seja lançado, ou que a Niantic lance algumas imagens do jogo em movimento, isso é tudo o que podemos realmente saber.

Escrito por Max Freeman-Mills.