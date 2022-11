Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Copa do Mundo de 2022 começou oficialmente com o Equador - a primeira vez que uma nação anfitriã perdeu a partida de abertura. No entanto, embora seja um dos torneios mais estranhos e controversos até agora, ainda há muito para se empolgar com mais de um mês de ação futebolística que está por vir.

E, que melhor maneira de entrar no espírito do que ajudar sua equipe a ter um bom desempenho em um jogo pequeno e divertido que qualquer um pode jogar em um telefone celular?

O Google criou um mini jogo de pênaltis dentro do navegador para celebrar a Copa do Mundo, que você não só pode jogar para passar o tempo, mas também apoiar sua nação natal (ou equipe qualificada adotada) no processo. Veja como.

Como jogar o mini-jogo da Copa do Google em seu telefone ou tablet

Disponível apenas para telefones celulares e tablets (você precisa de uma tela sensível ao toque para deslizar), o jogo Mini Cup do Google é jogado em um navegador e lhe encarregou de marcar pênaltis consecutivos até que você perca um. Para tornar mais difícil, o goleiro fica mais rápido após cada gol.

Mas, não apenas você tenta acumular o melhor total e bater sua própria alta pontuação cada vez, como você pode jogar partidas da Copa do Mundo devido ao pontapé inicial real, sua pontuação é somada a um total mundial para seu time escolhido. Isso se soma até o apito final da partida real para dar pontos a seu time. Você poderá então ver a classificação geral de todas as nações.

Veja aqui como participar.

Abra seu navegador móvel (Chrome, Safari, etc), vá para o Google e digite"Copa do Mundo" na barra de busca.

Um ícone de bola girando aparecerá no canto inferior direito da tela, junto com os resultados da busca. Toque nele.

Agora você verá uma lista de jogos da sorte. Pressione"Jogar" em uma e você terá a opção de jogar em uma das duas equipes.

Escolha seu time.

Um gol aparecerá na metade superior da tela, com uma bola na parte inferior. Você só precisa passar a bola em uma direção em direção ao gol, enquanto tenta evitar o goleiro.

Se você errar o gol ou o goleiro a salva, é o fim do jogo. Lembre-se: o goleiro fica mais rápido a cada chute, então fica complicado à medida que o jogo avança.

Seu placar se soma ao total global do time escolhido.

É tudo muito divertido e você pode jogar com a freqüência que quiser ou para qualquer equipe que quiser. Aproveite.

Escrito por Rik Henderson.