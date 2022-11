Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google distribuindo reembolsos para os jogos da Stadia foi uma boa jogada, mas também está deixando as pessoas com pontos de jogo negativos enquanto o Google os leva de volta.

Com o Google se preparando para fechar a Stadia em 18 de janeiro de 2023, a empresa já começou a emitir reembolsos para os jogos e hardware que as pessoas já compraram. Esta é sem dúvida uma boa jogada e significa que as pessoas podem agora comprar os jogos novamente em uma plataforma que vai durar mais de três meses. Mas como algumas pessoas estão descobrindo, o Google está dando com uma mão e tirando algo com a outra.

As pessoas que começaram a receber seus reembolsos do Google Stadia estão relatando que agora estão no vermelho em termos de pontos de jogo. O Google estava dando Pontos de Jogo quando as pessoas compraram jogos. Aqueles que compraram mais jogos receberam mais Pontos de Jogo como resultado. E agora que o Google os está levando de volta ao processar reembolsos, as pessoas estão se encontrando com um número negativo restante - o que não é ótimo.

Não está imediatamente claro se este é o comportamento esperado ou se o Google simplesmente não previu isto quando começou a processar reembolsos. Qualquer que seja a razão por trás da dedução dos Play Points, é menos do que ideal. Dizem-nos que o Google está"ciente" do problema, pelo menos, então esperamos que as coisas sejam resolvidas em breve.

Escrito por Oliver Haslam.