Seus reembolsos no Google Stadia estão provavelmente a caminho neste momento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google começou a processar reembolsos da Stadia, com os servidores configurados para ficar offline em 18 de janeiro de 2023.

O serviço de transmissão de jogos foi confirmado como fechado em setembro, com o Google dizendo que iria distribuir reembolsos tanto para o hardware quanto para qualquer jogo que as pessoas tivessem comprado. Bem, esses reembolsos começaram a ser processados, o que significa que o seu provavelmente está a caminho, supondo que você ainda não o tenha recebido.

Quando o Google fez seu anúncio, ele disse que pretendia ter a maioria dos reembolsos processados até o momento em que a Stadia se desligasse definitivamente, com um FAQ agora dizendo que os reembolsos começaram em 9 de novembro.

"A partir de 9 de novembro de 2022, a Stadia tentará processar automaticamente reembolsos para todas as compras de jogos, conteúdo adicional e taxas de assinatura que não sejam da Stadia Pro feitas através da Stadia Store", diz a FAQ. E acrescenta que o Google pede "sua paciência enquanto trabalhamos em cada transação e pede que você se abstenha de entrar em contato com o Suporte ao Cliente, pois eles não poderão agilizar seu reembolso durante este período". A empresa diz então novamente que espera que a maioria dos reembolsos seja processada até 18 de janeiro de 2023.

A Stadia é (foi?) o serviço de streaming de jogos do Google e foi por todas as contas bastante bom. Mas uma regra não escrita do Google significa que ele não pode deixar nenhum serviço ou recurso viver o tempo suficiente para se tornar verdadeiramente útil. Ao que parece, a transmissão de jogos é agora um trabalho para o Xbox Cloud Gaming e o Amazon Luna.

Ainda não pediu seu reembolso? Nosso guia explica exatamente como solicitar o reembolso de seu Stadia ao Google.

Escrito por Oliver Haslam.