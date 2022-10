Os Jogadores Online Stadia's Elder Scrolls podem jogar no PC de graça

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Jogadores que jogaram Elder Scrolls Online via Google Stadia agora podem jogar o jogo no PC/Mac gratuitamente e levar suas economias com eles para o arranque.

Os gamers têm se perguntado como lidar com o fechamento da Stadia desde que foi anunciado que o Google desligaria a ficha em 18 de janeiro de 2023. Alguns jogos como o Cyberpunk 2077 já têm um plano de migração de salvamentos e agora Bethesda confirmou seus planos para o Elder Scrolls Online. De acordo com e-mails enviados aos clientes da Stadia, eles agora podem baixar uma versão gratuita do Elder Scrolls Online para PC/Mac e jogá-lo junto com todo o seu conteúdo salvo - incluindo personagens, realizações, inventário e até mesmo qualquer conteúdo pelo qual eles possam ter pago.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A versão PC/Mac do Elder Scrolls Online normalmente custaria em torno de £15 / $20, então essa é uma economia que vale a pena fazer. Note que isto não tem nenhuma utilidade para as pessoas que querem jogar no Xbox ou PlayStation porque não há como transferir seu progresso salvo entre plataformas. A Stadia sempre foi classificada como um PC aos olhos de Bethesda, por isso utilizava os mesmos servidores. O mesmo não se pode dizer dos consoles de jogos.

O Google anunciou seu plano de fechar a Stadia no início deste mês e desde então os desenvolvedores têm se esforçado para tentar encontrar uma maneira de dar aos jogadores a chance de continuar jogando em outros sistemas. Isso não serve para títulos que eram exclusivos da Stadia, é claro, mas o Google está pelo menos reembolsando as pessoas pelos jogos que compraram através do serviço e não poderão jogar em meados de janeiro.

As melhores ofertas da Black Friday da PlayStation em 2021: acessórios PS Plus, PS5 / PS4 e muito mais Por Rik Henderson · 26 Novembro 2021 Os fãs do PlayStation alegram-se, há uma abundância de descontos incríveis em acessórios e no PS Plus nesta Black Friday.

Escrito por Oliver Haslam.