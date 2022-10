Sua Stadia Cyberpunk 2077 save pode ser movida para PC com Takeout

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Google Stadia pode estar seguindo o caminho do dodô, mas você pode ao menos levar seu Cyberpunk 2077 salvo para o seu PC graças a uma das outras características do Google - Takeout.

Após o anúncio de que o Google encerrará seu serviço de streaming da Stadia em janeiro do próximo ano, muitos se perguntavam o que aconteceria com seus jogos salvos quando as coisas se desmoronassem. No caso do Cyberpunk 2077 do CD Projekt Red, temos uma resposta - você pode pegar seu jogo salvo do Google Takeout e movê-lo para o outro lado.

Takeout é um serviço que lhe permite pegar seus dados dos servidores do Google e salvá-los para você mesmo, o que o torna particularmente útil nesta situação. O diretor de RP global da CD Projekt Red, Radek Grabowski, confirmou que o salvamento será apagado definitivamente no dia 18 de janeiro de 2023, portanto, você precisará fazer isso antes disso.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quanto a como você faz esta marca particular de magia acontecer, não se preocupe. O CD Projekt Red tem as respostas e as colocou em um novo documento de apoio. Esteja preparado para um pouco de trabalho, no entanto, há algumas etapas envolvidas. Mas pode haver um lado positivo nesta nuvem em forma de Estadia. Com o Cyberpunk 2077 suportando a progressão cruzada, você poderia teoricamente usar este método para fazer com que seu Stadia Cyberpunk 2077 fosse salvo em um console, também.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 30 Novembro 2021 A Black Friday e a Cyber Monday são o evento mais vendido do ano e algumas ofertas ainda estão disponíveis

Você poderá comprar uma nova cópia do Cyberpunk 2077 de graça, é claro - a matança da Stadia pelo Google inclui um reembolso de todos os jogos que você comprou, então há isso.

Escrito por Oliver Haslam.