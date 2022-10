Google matou Stadia - acompanhamento exclusivo da Death Stranding

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sabemos agora que o Google está fechando seu serviço de jogos em nuvem da Stadia em 18 de janeiro de 2023, que muitos afirmam ter visto chegar por um tempo. Entretanto, até o ano passado, existiam planos enormes que poderiam ter mudado sua sorte.

Para começar, foi revelado que o Google estava trabalhando de perto com Hideo Kojima no acompanhamento do Death Stranding. Teria sido exclusivo da Stadia também.

O Death Stranding original foi um grande golpe para a Sony, lançado pela primeira vez como um título exclusivo da PlayStation 4. Desde então, foi lançado para PC, bem como atingiu o PS5 na forma de Corte do Diretor. Mas, de acordo com alguns relatórios, Kojima planejava fazer um jogo de um único jogador no mesmo universo para a plataforma de nuvens.

Teria sido episódico, diz-se, e teria utilizado algumas das tecnologias mais singulares oferecidas pela nuvem.

Entretanto, o Google supostamente o cancelou por achar que não havia mercado para uma experiência de um único jogador. O Death Stranding tinha alguns aspectos multiplayer, de mundo compartilhado, o que teria sido a preferência do Google também, ao que parece.

Uma fonte disse ao 9to5Google que o chefe da Stadia, Phil Harrison, tomou a decisão final.

Talvez se ele não o tivesse feito, a Stadia teria captado uma base de usuários maior e não estaria agora em declínio. Acho que nunca saberemos.

Escrito por Rik Henderson.