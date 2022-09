Como solicitar seu reembolso de Estadia ao Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A plataforma de jogos em nuvem do Google, Stadia, não funcionará mais a partir de 19 de janeiro de 2023.

Você tem até lá para jogar todos os jogos em sua biblioteca da Stadia, mas e quanto aos muitos dólares, euros ou libras que você mergulhou no serviço durante os últimos dois anos? O que acontece com os jogos pelos quais você pagou o preço total?

Nós reembolsaremos ao Google todas as compras de hardware e jogos da Stadia feitas na Loja do Google. Veja como vai funcionar e quando você pode esperar seu dinheiro de volta.

O que é o reembolso do Google?

Todos os jogos comprados na Loja do Google (Stadia) serão reembolsados. Assim como as compras dentro do jogo (DLC).

O Google também reembolsará o hardware adquirido através do Google diretamente - o Controlador Stadia, Stadia Founder's Edition, Stadia Premiere Edition, e Play and Watch with Google TV Package.

O Google não está reembolsando taxas históricas de filiação à Stadia Pro. Você não receberá de volta nenhuma mensalidade que tenha pago até o momento. Entretanto, você poderá jogar todos os jogos ganhos através da assinatura Pro até 18 de janeiro de 2023, inclusive, mesmo que não sejam cobradas mais taxas a partir de 29 de setembro de 2022.

Como solicitar seu reembolso no Google Stadia

A boa notícia é que você provavelmente não terá que fazer nada para solicitar um reembolso da Stadia. O Google reembolsará automaticamente, na maioria dos casos, as compras de hardware e jogos elegíveis diretamente na conta originalmente utilizada.

Se isso não for possível, enviará um e-mail ao titular da conta da Stadia com mais detalhes sobre como processar o reembolso.

Espera-se que a maioria das restituições tenha sido processada até meados de janeiro de 2023.

Outras coisas a considerar

Além de recuperar seu dinheiro, você também pode considerar o download de seus dados da Stadia.

Ele inclui informações de perfil, estatísticas do jogo, dados sociais, salvar arquivos e capturas, e estará disponível no Google Takeout até o final do jogo de 18 de janeiro de 2023.

Você também pode querer excluir a Stadia de sua conta Google em algum momento. Você pode descobrir como fazer isso aqui.

