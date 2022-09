Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google está fechando seu serviço de jogos em nuvem da Stadia.

Lançado há dois anos, em Novermber 2019, o serviço tem lutado para ganhar o número de membros necessário para torná-lo um sucesso, especialmente diante da feroz competição do Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now.

Seu gerente geral no Google, Phil Harrison, anunciou em um post de blog que a Stadia deverá terminar oficialmente em janeiro de 2023: "Enquanto a abordagem da Stadia para jogos de streaming para consumidores foi construída sobre uma forte base tecnológica, ela não ganhou a tração com os usuários que esperávamos, por isso tomamos a difícil decisão de começar a reduzir nosso serviço de streaming da Stadia".

Os usuários existentes terão a oportunidade de jogar seus jogos até 18 de janeiro de 2023, após o que o serviço não estará mais disponível.

No entanto, em uma ação sem precedentes, o Google reembolsará todas as compras de hardware e jogos da Stadia feitas através da Loja do Google. Isso incluirá DLC e suplementos pagos dentro do jogo.

Diz-se que a maioria dos reembolsos será concluída até meados de janeiro.

O Google continuará procurando outras oportunidades para usar as tecnologias de streaming criadas para a Stadia, até porque conseguiu reduzir muito a latência, mas é diferente de resultar em outra plataforma de jogos em nuvens a qualquer momento em breve.

