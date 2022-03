Google Stadia mudando para expandir o conceito de jogos em nuvem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou uma série de novas maneiras de usar a tecnologia por trás de sua plataforma de streaming Stadia para tornar mais fácil para os desenvolvedores levar os jogadores a demos gratuitas sem precisar fazer login em uma conta do Google.

A mudança significa que os desenvolvedores devem achar mais fácil criar testes de seus jogos que os jogadores possam acessar em apenas alguns cliques, de um anúncio a jogar o jogo em questão de segundos, idealmente.

Esses testes e aplicativos gratuitos também serão navegáveis na loja Stadia, e tudo isso estará acessível sem a necessidade de uma conta, reiterando que quaisquer paredes que permaneceram ao redor do Stadia parecem estar caindo.

É um argumento bastante inteligente, já que desenvolvedores e jogadores estão obtendo benefícios tangíveis na forma dessas demos gratuitas, que parecem adequadas a todas as partes, desde que a conexão usada seja estável e rápida o suficiente para suportar o Stadia em primeiro lugar.

Afinal, o serviço oferece testes gratuitos de jogos há meses, mas esses testes exigem que você tenha uma conta Stadia e faça login, mas poder experimentar um jogo sem estar conectado é muito mais atraente e estimula decisões do momento mais fáceis.

O anúncio veio no Google for Games Developer Summit e, no lado mais técnico, o Google também esclareceu que está facilitando a portabilidade de jogos Unreal Engine e Unity para estarem prontos para Stadia com muita automação.

Escrito por Max Freeman-Mills.