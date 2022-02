Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google supostamente está diminuindo as expectativas para o Google Stadia, a ponto de agora rebaixar todo o projeto dentro da empresa e priorizar as prioridades e expectativas.

De acordo com o Business Insider , o Google não considera mais o Stadia um potencial concorrente para PS5, Switch e Xbox. Em vez de trazer mais jogos para o Stadia, agora está usando ativamente a plataforma de jogos na nuvem para impulsionar novas experiências para empresas parceiras como Peloton, Bungie e Capcom. Na verdade, é redobrado na obtenção de diferentes acordos para provar esse novo modelo de negócios.

Se você está se perguntando como isso será para os consumidores, o relatório afirmou que o primeiro videogame da Peloton, Lanebreak , é realmente alimentado pela tecnologia Stadia, que agora é chamada internamente de Google Stream. O acesso gratuito baseado em navegador da AT&T a Batman: Arkham Knight no outono passado também funcionou no Stadia. Enquanto isso, a Capcom está explorando fazer o mesmo com demonstrações baseadas na web de seus jogos.

Até a Bungie, desenvolvedora de Destiny, que a Sony está comprando agora por US$ 3,6 bilhões , estava tentando construir sua própria plataforma de streaming baseada no Google Stream.

Aparentemente, há pessoas no Google que adorariam manter o Stadia funcionando e estão trabalhando duro para garantir que a plataforma de jogos não acabe no famoso cemitério de projetos abandonados do Google.

"Mas não são eles que assinam os cheques", como apontou o Business Insider.

Do jeito que está, o chefe do Google Stadia, Phil Harrison, agora se reporta a Jason Rosenthal, vice-presidente de serviços de assinatura do Google. Então, ele não se reporta ao chefe de hardware do Google, Rick Osterloh, sinalizando que toda a divisão Stadia não é mais um projeto de hardware, mas puramente de software na empresa.

Escrito por Maggie Tillman.