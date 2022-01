O que é o Google Play Games e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No mês passado, o Google anunciou que está trazendo jogos Android para PCs com Windows por meio de um aplicativo de desktop "Google Play Games". Agora, está lançando uma versão beta limitada do aplicativo que você pode participar gratuitamente.

O Google Play Games é um aplicativo de desktop que permite que proprietários de PCs com Windows joguem jogos Android . O aplicativo também incluirá Play Points que podem ser ganhos ao jogar jogos Android no PC.

O Google está prometendo "sessões de jogo perfeitas entre um telefone, tablet, Chromebook e PC com Windows", o que significa que você pode retomar os jogos em um PC de mesa, depois de jogá-los em outro dispositivo. Você poderá navegar, baixar e jogar facilmente jogos para celular em um PC enquanto aproveita telas maiores com entradas de mouse e teclado.

Por fim, o Google disse que o Google Play Games é um aplicativo nativo do Windows que não envolve streaming de jogos na nuvem. A empresa possui um site de desenvolvedor com mais informações para desenvolvedores de jogos.

Depois de obter acesso ao Google Play Games beta, você poderá jogar títulos como Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration e Three Kingdoms Tactic. No total, os testadores beta terão acesso a mais de 25 jogos, disse o Google.

O aplicativo Google Play Games já está disponível em versão beta em Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. O Google prometeu expandir para outros países em algum momento de 2022.

Se você mora em um dos países onde o Google Play Games está disponível, inscreva-se aqui para acessar a versão beta e obter o aplicativo independente para seu PC com Windows.

Antes de ingressar na versão beta, verifique se o seu PC atende a estes requisitos mínimos:

Windows 10 (v2004)

Unidade de estado sólido (SSD)

GPU para jogos

8 núcleos lógicos de CPU

8GB de RAM

20 GB de espaço de armazenamento disponível

Conta de administrador do Windows

A virtualização de hardware deve estar ativada

Dispositivo e configuração de PC compatível

Escrito por Maggie Tillman.