Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o 2021 Game Awards, o Google anunciou que está trazendo jogos Android para PCs com Windows por meio de um aplicativo "Google Play Games" para desktop.

O aplicativo será desenvolvido pelo Google e deve chegar em 2022 especificamente com o propósito de permitir que jogos do Google Play rodem em laptops , tablets e PCs com Windows. Em resposta ao anúncio do Google, Greg Hartell, diretor de produtos de jogos no Android e Google Play, divulgou um comunicado a vários meios de comunicação , confirmando que o Google está desenvolvendo um aplicativo nativo do Google Play Games para Windows:

"O Google Play ajudou bilhões de pessoas a encontrar e jogar seus jogos favoritos em várias plataformas, incluindo em celulares, tablets e ChromeOS. A partir de 2022, os jogadores poderão experimentar seus jogos favoritos do Google Play em mais dispositivos: alternando facilmente entre um telefone , tablet, Chromebook e, em breve, PCs com Windows. Este produto criado pelo Google traz o melhor do Google Play Games para mais laptops e desktops, e estamos entusiasmados em expandir nossa plataforma para que os jogadores aproveitem ainda mais seus jogos favoritos do Android. Nós terei mais para compartilhar em breve! "

Com base em relatórios, parece que o Google construiu este aplicativo sem parceria com a Microsoft. Seu próximo aplicativo permitirá aos jogadores retomar os jogos em um PC desktop, depois de jogá-los em outro dispositivo, como um telefone, tablet ou Chromebook. Não envolverá streaming da nuvem. Infelizmente, o Google não revelou muito mais sobre como planeja trazer os jogos Android para PCs com Windows.

Prepare-se para jogar seus jogos @android favoritos em seu PC. Continue de onde parou a qualquer momento.



Google Play Games para PC, disponível em breve em 2022. Siga @GooglePlay para se manter atualizado. pic.twitter.com/BfovbNSi5C - The Game Awards (@thegameawards) 10 de dezembro de 2021

Na verdade, o Google parece estar apenas provocando a notícia a partir de agora, mas o Pocket-lint contatou a empresa para um comentário.