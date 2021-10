O Google Stadia começa a oferecer testes gratuitos de jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Stadia abriu a possibilidade de obter um teste gratuito de 30 minutos em seu título exclusivo Hello Engineer. O recurso foi descoberto por youtuber Gem (via 9to5Google), e parece que o Google está permitindo que os jogadores experimentem o título sem uma assinatura paga do Stadia Pro.

Na página de listagem do Hello Engineer na loja Stadia, abaixo das opções do Stadia Pro, os usuários agora podem ver a opção de jogar 30 minutos gratuitamente.

Depois de selecionados, os jogadores terão acesso ao jogo completo, mas com a adição de uma barra lateral mostrando um cronômetro de contagem regressiva para quanto tempo o jogador ainda tem no teste. Este cronômetro começa quando você inicia a avaliação gratuita, portanto, não é apenas um tempo de jogo ativo.

No final da avaliação, seu progresso é salvo e é perguntado se você gostaria de comprar o jogo. No entanto, é importante notar que o Hello Engineer em particular, atualmente é gratuito com o Stadia Pro .

O Google também oferece uma avaliação gratuita de 30 minutos do Stadia Pro como um todo para novos assinantes, mas os usuários existentes que estão interessados em um jogo específico certamente acharão esse novo recurso útil. Especialmente porque você não precisa fazer o download do jogo ao jogar pelo Stadia, esse novo formato de teste faz muito sentido.