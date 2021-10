Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está dando um pacote completo do Stadia Premiere Edition com a compra de apenas um jogo em sua plataforma de jogos em nuvem.

Compre qualquer jogo com preço integral no Stadia por $ 59,99 ou mais (£ 49,99 no Reino Unido) e você pode obter um controlador Stadia e Chromecast Ultra gratuitos .

A oferta é válida até às 23h59 PT 10 de outubro de 2021 (7,59 BST do dia 11 de outubro) e funciona ainda com pré-encomendas pagas nessa janela, desde que o jogo seja lançado até à data de encerramento da oferta.

É aplicável nos EUA, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Espanha, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Áustria e Suíça.

Se você comprar um jogo elegível, receberá um e-mail e um código de resgate até 20 de outubro, que deve ser usado até o final do jogo, 20 de novembro de 2021.

Existem muitos jogos para escolher no Stadia, incluindo FIFA 22 , Life is Strange: True Colors e o futuro Far Cry 6.

O Stadia é um serviço gratuito que permite que os jogos sejam jogados em dispositivos móveis, TV (por meio do Chromecast, Google TV e Android TV) e computadores por meio do navegador Chrome.

Os jogos são comprados individualmente, embora a assinatura do Stadia Pro também forneça uma seleção de jogos a cada mês sem custo extra .