Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora você pode usar seu telefone celular como um controlador de toque para o Stadia em uma TV.

Como alternativa, você pode conectar um controlador de terceiros ao seu telefone Android ou iPhone, via USB ou Bluetooth, e usar o dispositivo móvel como uma ponte sem fio para controlar os jogos do Stadia.

É certo que essa forma adiciona um pouco de latência extra, mas é uma ótima solução alternativa para usar um controlador USB ou teclado sem fio não compatível com o Chromecast Ultra , digamos. Este último aparelho de TV aceita apenas o controlador Stadia oficial.

De acordo com o suporte do Google Stadia (via Android Authority ), é fácil vincular seu telefone ao Stadia rodando em uma Android TV ou dispositivo Google TV. Basta iniciar o aplicativo Stadia na sua televisão, iniciar o aplicativo no Android ou iOS e tocar no controlador (apenas certifique-se de que todos os aplicativos estejam atualizados para as versões mais recentes).

É um pouco mais difícil para o Chromecast Ultra. Primeiro, você precisa acessar o canal com o Chromecast Ultra em execução na tela - lá você deverá ver o código de vinculação usual. Abra o aplicativo Stadia no seu telefone, toque no ícone do controlador e, em seguida, toque em "Phone Touch Gamepad". Toque em "Play on TV" e pressione a sequência de código de vinculação nos controles virtuais.

Se você quiser usar um controlador de Bluetooth em execução no telefone no Chromecast Ultra, basta configurar o controlador em vez da instrução "Phone Touch Gamepad". O resto é o mesmo.