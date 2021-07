O Google faz movimentos para colocar mais jogos no Stadia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As tentativas interessantes do Google de apoiar seu serviço de streaming de jogos Stadia continuam em ritmo acelerado, com uma mudança recém-anunciada na forma como ele divide a receita com desenvolvedores e editores.

A mudança fará com que o Google dê uma parcela maior dos lucros dos jogos comprados em seu serviço aos criadores dos jogos - 85% irão para eles, enquanto o Google ficará com 15%. A mudança se aplicará a jogos lançados a partir de 1º de outubro de 2021 e é um incentivo financeiro bastante claro.

Isso durará até o final de 2023 e se aplicará aos primeiros $ 3 milhões em vendas de um determinado jogo, aparentemente, após o que as coisas voltarão ao normal menos equitativo.

Além disso, o Google também está trazendo um sistema para dividir a receita de títulos em sua linha Stadia Pro - esses são os jogos que você obtém como parte de sua assinatura do Stadia Pro. O Google vai dividir 70 por cento da receita dessa associação com jogos de acordo com a quantidade de jogos que estão sendo jogados, o que parece relativamente justo.

Há várias outras mudanças menores chegando ao sistema de receita também, todas as quais foram discutidas como parte de uma palestra sobre o Stadia em um encontro do Google em torno de seu trabalho em jogos. Se todos eles se juntam para continuar atraindo jogos maiores para a plataforma, será algo interessante de assistir.

Afinal, esse corte de 15 por cento é uma das melhores divisões de receita que um editor pode visualizar, em comparação com as fatias de 30 por cento mais comuns obtidas por editores de console. Até a famosa e perdulária Epic Games Store fica com 12%, não muito menos.