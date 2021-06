Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A plataforma de jogos em nuvem do Google, Stadia, em breve estará disponível no Chromecast com o Google TV , além de muitos dispositivos de sistema operacional Android TV, incluindo uma série de TVs inteligentes como Philips e Hisense, e Shield TV da Nvidia .

Além do mais, você nem precisará do controlador oficial do Stadia para jogar - um controlador Bluetooth, como o Xbox Wireless Controller, funcionará.

Atualmente, se você deseja jogar Stadia em uma TV, você precisa do Chromecast Ultra. No entanto, os dispositivos Android TV terão acesso ao aplicativo Stadia em 23 de junho, bem como ao Chromecast com Google TV.

Aqui está uma lista de todos os dispositivos com suporte oficial que receberam suporte do Stadia naquele momento:

Chromecast com Google TV

Smart TVs Hisense para Android (U7G, U8G, U9G)

TV Nvidia Shield

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick e UHD Streaming Device

TVs Android Philips 8215, 8505 e OLED 935/805 Series

Xiaomi MIBOX3 e MIBOX4

Outras TVs e decodificadores Android poderão acessar o aplicativo Stadia por meio de suporte experimental. Como eles ainda não foram aprovados, eles podem enfrentar alguns problemas, no entanto.

Os usuários poderão acessar sua conta Stadia básica gratuita ou uma assinatura do Stadia Pro por meio de um dispositivo compatível. Basta instalar o aplicativo Stadia da Play Store e pronto.

A assinatura do Stadia Pro custa £ 8,99 / $ 9,99 por mês, oferece streaming de até 4K HDR com som 5.1 e recompensa os assinantes com uma seleção de jogos a cada mês. Você pode ver os títulos gratuitos atuais aqui .

Escrito por Rik Henderson.