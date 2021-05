Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google sugeriu que seu serviço de jogos em nuvem Stadia está "vivo e bem", apesar do recente fechamento de seu estúdio de jogos interno e da saída de funcionários de alto nível.

Em uma entrevista para GameIndustry.biz , o desenvolvedor líder de marketing do Stadia, Nate Ahearn, tentou acalmar os temores em relação ao futuro da plataforma.

"Estamos bem encaminhados para o lançamento de mais de 100 novos jogos no Stadia em 2021 e continuamos a fazer do Stadia um ótimo lugar para jogar em dispositivos que você já possui", disse ele ao outlet.

"Eu diria a qualquer descrente para notar como continuamos a colocar nossas palavras em ação, à medida que aumentamos o programa Stadia Makers e fazemos parceria com estúdios AAA como Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft e outros."

Apesar dessa ênfase mais recente no programa Stadia Makers, a imagem da plataforma foi prejudicada nos últimos tempos.

O fechamento do estúdio original tão rapidamente após o lançamento foi uma surpresa, especialmente quando combinado com as saídas do chefe de produto John Justice e da líder de jogos Jade Raymond.

Ahearn, no entanto, sugeriu que a falta de exclusividades internas não afetará a forma como o Stadia parece funcionar ao lado de outros estúdios.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 14 Maio 2021

"Não estamos transferindo pressão para os estúdios independentes com os quais trabalhamos no Stadia Makers", disse ele.

"O objetivo do programa é apoiar a adição do Stadia como plataforma de lançamento para o jogo, não adicionar pressão ou dificultar nada para eles."

Quanto às mudanças na equipe, um porta-voz do Google também indicou que a equipe de produtos Stadia agora será liderada pelo cofundador Dov Zimring.

"Dov foi fundamental como líder sênior no desenvolvimento de produtos tanto para o Project Stream quanto para o Stadia", disse o porta-voz.

"Ele liderará a equipe em direção aos nossos objetivos de criar a melhor plataforma possível para jogadores e tecnologia para nossos parceiros."

Então, pelo menos por enquanto, parece que o Google ainda vê um futuro brilhante para o Stadia.

O serviço está definitivamente dentro de um período de transição após as mudanças recentes, embora com muitos novos recursos chegando no ano passado e muitos jogos novos definidos para chegar nos próximos meses, também não há razão para que ele não possa permanecer "vivo e bem "no longo prazo.

Com a história de serviços de corte do Google, no entanto, tudo ainda é possível.

Escrito por Conor Allison.