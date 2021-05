Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google parece estar desenvolvendo uma maneira de os usuários do Stadia TV jogarem em seus telefones, em vez do gamepad da plataforma.

Conforme detalhado em um detalhamento do APK para a atualização do Stadia 3.15 do 9to5Google , um recurso inativo chamado "Modo Bridge" pode permitir que os usuários que joguem em uma TV usem a tela de um telefone para atuar como o controlador.

Do jeito que está, os usuários do Stadia só podem jogar por meio do Chromecast Ultra ao usar o controlador oficial, apesar das versões Chrome e Android da plataforma permitirem aos jogadores usar controladores como Nintendo, Microsoft e Sony.

A solução alternativa também pode permitir que os usuários conectem outro pad ao telefone para reproduzir o Stadia em uma TV, embora, neste estágio, não esteja claro se os dispositivos de terceiros teriam que ser plugados via USB ou via Bluetooth.

Dado que o Stadia Controller tem sido a única opção para usuários que jogam em uma TV desde seu lançamento em 2019, não seria totalmente surpreendente que o Bridge Mode recebesse um lançamento em breve.

E, na verdade, o controlador tem sido uma dor de cabeça para o Google desde o início. Inicialmente, os jogadores não eram capazes de usá-lo sem fio a menos que jogassem por meio do Chromecast Ultra, então atrasos com áudio USB-C atrapalharam a plataforma. O áudio Bluetooth também ainda não surgiu.

Naturalmente, o modo Bridge não foi a única coisa descoberta no último APK do Stadia, com 9to5Google também indicando que o Google também está considerando a integração de contatos no Stadia. Parece que o recurso permitiria que aqueles que têm seu número de telefone ou endereço de e-mail salvo na lista de Contatos do Google o adicionassem como amigo.

Um recurso de acessibilidade também parece estar em desenvolvimento, aparentemente permitindo que os usuários liguem ou desliguem o leitor de tela Stadia pressionando os botões iniciar e para cima no controlador.

Claro, embora seja provável que vejamos esses recursos serem implementados mais cedo ou mais tarde, é importante observar que nada foi realmente confirmado ainda. No entanto, para aqueles que desejam usar o Stadia na TV sem ter que pagar pelo Stadia Controller, atualizaremos esta história se ou quando houver mais informações disponíveis.

Escrito por Conor Allison.