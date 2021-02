Stadia agora vem pré-instalado em Chromebooks

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Stadia teve seus altos e baixos recentemente, com alguns anunciando-o prematuramente como morto devido ao fechamento dos estúdios de jogos e entretenimento Stadia . No entanto, essa não tem sido nossa postura.

Na verdade, achamos que ele tem uma chance decente de crescer ainda mais, mas apenas se o Google o colocar em mais dispositivos.

Esta semana foi exatamente isso. Ou, pelo menos, tornou-o mais proeminente para levar as pessoas ao serviço de maneira mais integrada.

Ele adicionou um aplicativo pré-instalado aos Chromebooks. Todos os novos Chromebooks virão com o Stadia instalado desde o início.

Você sabia que agora os Chromebooks vêm com o @GoogleStadia já instalado? Comece a jogar sem esperar por downloads ou atualizações. Clique no ícone do Stadia no menu do seu aplicativo para começar. pic.twitter.com/iV1Mb32pYP - Feito pelo Google (@madebygoogle) 9 de fevereiro de 2021

Claro, o Stadia já podia ser reproduzido em um Chromebook, seja por meio do navegador Chrome ou por meio do aplicativo Android dedicado baixado da Play Store. Ter um link da Web disponível como parte da experiência do Chromebook ao ativá-lo oferece mais incentivo para os usuários se inscreverem.

Adicione a isso o fato de que todos os novos Chromebooks vêm com três meses de Stadia Pro grátis, e isso poderia ajudar muito o serviço de streaming na nuvem.

Agora, o Google precisa voltar sua atenção para smart TVs (além dos novos modelos da LG) e dispositivos Android TV. Ah, e podemos ter um aplicativo Stadia para o Chromecast com Google TV, por favor? Ainda confunde nossa mente que ainda não é suportado.

Escrito por Rik Henderson.